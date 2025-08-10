Пезешкиан: Тегеран не против Зангезурского коридора при сохранении границ

Иран поддерживает реализацию, если он не нарушает территориальную целостность государств региона.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

По его словам, "требования Исламской Республики", связанные с этим маршрутом, были учтены.

"Маршрут сохраняет существующие границы, обеспечивает транспортную связность и не препятствует транзиту в Европу и на север", - подчеркнул Пезешкиан.

Вместе с тем президент Ирана выразил обеспокоенность участием в строительстве американских и армянских компаний.