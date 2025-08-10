 Пезешкиан: Тегеран не против Зангезурского коридора при сохранении границ | 1news.az | Новости
Политика

Пезешкиан: Тегеран не против Зангезурского коридора при сохранении границ

First News Media22:10 - Сегодня
Пезешкиан: Тегеран не против Зангезурского коридора при сохранении границ

Иран поддерживает реализацию, если он не нарушает территориальную целостность государств региона.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

По его словам, "требования Исламской Республики", связанные с этим маршрутом, были учтены.

"Маршрут сохраняет существующие границы, обеспечивает транспортную связность и не препятствует транзиту в Европу и на север", - подчеркнул Пезешкиан.

Вместе с тем президент Ирана выразил обеспокоенность участием в строительстве американских и армянских компаний.

709

Ильхам Алиев: лидер, сломивший сценарии давления на Азербайджан

Четыре человека пострадали при землетрясении на западе Турции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Папа Лев: Надеюсь, что Совместная декларация будет способствовать установлению ...

Президент Ильхам Алиев позвонил Мухаммаду Шахбазу Шарифу

Папа Лев: Надеюсь, что Совместная декларация будет способствовать установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе

