Генеральный секретарь Совета Европы: Армения и Азербайджан – исторический шаг к прочному миру

Искренне приветствую парафирование в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Этот документ открывает путь к окончательному урегулированию многолетнего конфликта между двумя странами. Обе страны являются членами Совета Европы с 2001 года, и этот шаг знаменует собой историческую веху на пути к прочному миру на Южном Кавказе.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе.

Генеральный секретарь заявил, что стабильность в регионе жизненно важна для благополучия и безопасности не только Армении и Азербайджана, но и соседних стран, включая Грузию: «Когда в марте обе страны объявили о завершении работы над проектом соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений», я был особенно воодушевлен этим прогрессом. С тех пор эта тема была главным вопросом моих постоянных обсуждений с лидерами. Впервые я обсудил этот вопрос с Президентом Ильхамом Алиевым во время мероприятия СОР в Баку в прошлом году. Этот вопрос также был в повестке нашей двусторонней встречи на Анталийском дипломатическом форуме в апреле этого года. На Саммите Европейского политического сообщества в Тиране в мае я лично передал Президенту Ильхаму Алиеву, а также премьер-министру Николу Пашиняну месседж о поддержке мира, который подтвердил во время моего официального визита в Ереван в июле», – говорится в заявлении.

«Устранение продолжающегося десятилетиями недоверия, территориальных споров и гуманитарных вызовов требует трудных, но необходимых компромиссов с обеих сторон. Мы призываем обе страны продолжать этот важный шаг к миру», - подчеркивается в заявлении, в котором высоко оцениваются проявленные лидерами и гражданами обеих стран политическая воля и смелость.

Источник: АЗЕРТАДЖ