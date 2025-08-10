Арабские страны приветствуют соглашение между Азербайджаном и Арменией

Саудовская Аравия, Иордания, Египет, Ливия, Оман, Катар и Кувейт приветствуют мирное соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном при участии США.

Об этом говорится в заявлениях МИД упомянутых стран.

В заявлениях выражается уверенность в том, что это соглашение станет началом нового этапа в сотрудничестве и добрососедских отношениях между двумя странами. Высоко оцениваются это историческое соглашение, которое укрепит основы стабильности и развития в Кавказском регионе, а также усилия США, направленные на разрешение конфликтов дипломатическими путями и снижение напряженности.

Источник: АЗЕРТАДЖ