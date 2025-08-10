МИД Польши: С удовлетворением приветствуем историческую декларацию

С удовлетворением приветствуем историческую декларацию, согласованную лидерами Азербайджана и Армении.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Польши в социальной сети X.

В публикации также отмечается, что это соглашение, достигнутое при весомой поддержке США, открывают путь к стабильности и прочному миру в регионе, основанным на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности.

Источник: АЗЕРТАДЖ