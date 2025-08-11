Азербайджан и Армения примут меры в связи с пропавшими без вести в ходе конфликта

Азербайджан и Армения примут меры для решения вопросов, связанных с пропавшими без вести лицами и случаями насильственных исчезновений, произошедшими в ходе вооруженного конфликта, в котором участвовали обе стороны.

Об этом говорится в статье 9 «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения об установлении мира и межгосударственных отношений», парафированном 8 августа в Вашингтоне.

Этот процесс будет включать обмен всей имеющейся информацией о таких лицах – как напрямую, так, при необходимости, и в сотрудничестве с соответствующими международными организациями.

Стороны признают важность прояснения судьбы указанных лиц, включая, при необходимости, поиск и возвращение их останков, а также обеспечение правосудия в отношении этих лиц путем проведения необходимых следственных действий как средства построения примирения и доверия.

Соответствующие механизмы, касающиеся этих вопросов, будут обсуждены и детально согласованы в отдельном соглашении, отмечается в документе.