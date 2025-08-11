Баку и Ереван обязались не допускать противоречий между мирным соглашением и другими международными договорами

Баку и Иреван гарантируют, что их действующие международные обязательства с третьими сторонами не противоречат обязательствам по «Соглашению об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Об этом говорится в указанном соглашении, текст которого был парафирован главами МИД АР и РА 8 августа в Вашингтоне в присутствии президентов Азербайджана и США, а также премьер-министра Армении.

«Настоящее Соглашение не ущемляет права и обязательства Сторон по международному праву и договорам, заключенным каждой из них с другими государствами-членами ООН. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы ни одно из действующих в настоящее время международных обязательств между ней и какой-либо третьей стороной не подрывало ее обязательств, принятых в рамках настоящего Соглашения», - говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что в своих двусторонних отношениях Азербайджан и Армения руководствуются международным правом и данным Соглашением.

«Ни одна из Сторон не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства в качестве оправдания невыполнения настоящего Соглашения.

В соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров (1969 г.) Стороны воздерживаются от действий, которые лишили бы настоящее Соглашение его объекта и цели до его вступления в силу», - указывается в документе.