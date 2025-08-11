Азербайджан и Армения учредят комиссию для надзора за выполнением мирного соглашения

Баку и Иреван гарантируют полное выполнение «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и учреждают двустороннюю комиссию для надзора за его выполнением.

Об этом говорится в указанном соглашении, текст которого был парафирован главами МИД АР и РА 8 августа в Вашингтоне в присутствии президентов Азербайджана и США, а также премьер-министра Армении.

«Стороны гарантируют полное выполнение настоящего Соглашения и учреждают двустороннюю комиссию для надзора за его выполнением. Комиссия будет работать на основе условий, которые будут согласованы Сторонами», - говорится в документе.