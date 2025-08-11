Азербайджан и Армения взаимно отзовут межгосударственные иски, претензии и споры

Азербайджан и Армения взаимно отзовут межгосударственные претензии и жалобы.

Об этом говорится в тексте «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения об установлении мира и межгосударственных отношений», парафированного 8 августа в Вашингтоне.

Так, согласно статье XIII, стороны гарантируют полное выполнение настоящего Соглашения и с целью контроля за его исполнением учредят двустороннюю комиссию. Данная Комиссия будет действовать на основе механизмов, согласованных между Сторонами.

В статье XIV документа отмечается, что стороны, не нарушая права и обязательства, вытекающие из договоров, обязательных для них в соответствии с международным правом и их взаимными отношениями, будут стремиться урегулировать любые споры, связанные с толкованием и применением настоящего Соглашения, путем прямых консультаций, включая Комиссию, на которую ссылается статья XIII. Если в течение 6 месяцев эти консультации не приведут к приемлемому для обеих Сторон результату, Стороны прибегнут к другим мирным средствам урегулирования споров.

«Не умаляя положения статьи XIV, Стороны обязуются в течение одного месяца с момента вступления в силу настоящего Соглашения отозвать, прекратить или иным образом урегулировать все межгосударственные иски, жалобы, возражения, претензии, производства и споры, имевшие место между ними до подписания настоящего Соглашения, и не инициировать такие иски, жалобы, возражения, претензии и производства друг против друга в будущем, а также не принимать в них участие, если они будут инициированы третьими сторонами против одной из Сторон;

Стороны не будут предпринимать, поощрять или каким-либо образом участвовать во враждебных действиях друг против друга в дипломатической, информационной или других сферах, противоречащих настоящему Соглашению, и будут проводить регулярные консультации между собой с этой целью», - отмечается в документе.