Пашинян: Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном – прочная основа для установления надежного и долгосрочного мира

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном – прочная основа для установления надежного и долгосрочного мира.

Как сообщает Арменпресс, после публикации МИД РА текста парафированного соглашения, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Представляем текст Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном, которое было парафировано в Вашингтоне. Это Соглашение – прочная основа для установления надежного и долгосрочного мира, результат соглашения между Арменией и Азербайджаном, которое выражает сбалансированные интересы двух стран», – написал Пашинян.

8 августа 2025 года министры иностранных дел Азербайджана и Армении в присутствии президентов Азербайджана, США и премьер-министра Армении парафировали текст «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

С текстом парафированного Соглашения на английском языке можно ознакомиться по этой ссылке. С неофициальным переводом Соглашения на азербайджанский язык, имеющим одинаковую аутентичность, можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.