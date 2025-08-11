Баку и Иреван закрепили отказ от территориальных притязаний и вмешательства во внутренние дела друг друга

Азербайджан и Армения подтверждают, что границы между бывшими республиками Азербайджанской ССР и Армянской ССР стали международными границами соответствующих независимых государств и были признаны таковыми международным сообществом.

Об этом говорится в «Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», текст которого был парафирован главами МИД двух стран 8 августа в Вашингтоне в присутствии президентов Азербайджана и США, а также премьер-министра Армении.

«Стороны признают и уважают суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга», - говорится в Соглашении.

В нем подчеркивается, что стороны «подтверждают, что не имеют каких-либо территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать таковых в будущем».

«Стороны не будут предпринимать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий, которые направлены на расчленение или частичное или полное нарушение территориальной целостности или политического единства другой Стороны.

В своих взаимных отношениях Стороны воздерживаются от применения силы или угрозы силой против территориальной целостности или политической независимости, а также любым иным образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций. Они не допустят использования своих территорий какой-либо третьей стороной для применения силы против другой Стороны, несовместимого с Уставом ООН», - говорится в тексте Соглашения.

В нем также указывается, что «стороны воздерживаются от вмешательства во внутренние дела друг друга».