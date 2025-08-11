Выявлена скрытая от таможенного контроля крупная партия валюты
В ходе мероприятий, проведённых сотрудниками Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета, была пресечена попытка незаконного перемещения иностранной валюты через таможенную границу.
Как сообщили в Комитете, на таможенном посту "Красный мост" Товузского управления был проведён осмотр грузового транспортного средства.
В результате досмотра в самом транспортном средстве, а также у водителя были выявлены $94 270, скрытые от таможенного контроля.
