Страшное ДТП в Билясуваре: 2 человека погибли, 3 пострадали - ФОТО
В Билясуварском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает АПА, ДТП зафиксировано на билясуварском участке старой автодороги Алят-Астара.
В результате столкновения легковых автомобилей "Мерседес" и "ВАЗ 21015", два человека погибли и трое получили травмы.
Раненые госпитализированы в районную больницу.
В настоящее время устанавливаются личности погибших и раненых.
По данному факту проводится расследование.
