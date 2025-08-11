 Страшное ДТП в Билясуваре: 2 человека погибли, 3 пострадали - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Страшное ДТП в Билясуваре: 2 человека погибли, 3 пострадали - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
В Билясуварском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, ДТП зафиксировано на билясуварском участке старой автодороги Алят-Астара.

В результате столкновения легковых автомобилей "Мерседес" и "ВАЗ 21015", два человека погибли и трое получили травмы.

Раненые госпитализированы в районную больницу.

В настоящее время устанавливаются личности погибших и раненых.

По данному факту проводится расследование.

