 КСИР Ирана провёл крупномасштабные учения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

КСИР Ирана провёл крупномасштабные учения

First News Media17:07 - Сегодня
КСИР Ирана провёл крупномасштабные учения

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана провел крупномасштабные военные учения под названием «К священному Кудсу» в различных регионах провинции Тегеран, сообщает Mehr.
Заместитель командующего штаб-квартирой КСИР в Таралле в провинции Тегеран заявил, что в учениях участвовали наземные, воздушные и разведывательные подразделения и основное внимание уделялось быстрому развертыванию войск, быстрому размещению в определенных оперативных зонах и выполнению оборонительных сценариев.

По словам генерала, результаты учений продемонстрировали высокий уровень готовности сил КСИР к реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Чиновник подчеркнул, что обороноспособность подразделений КСИР, дислоцированных в столичном регионе, является частью более широкой стратегии безопасности Ирана по поддержанию внутренней стабильности и сдерживанию дестабилизирующих действий.

Он добавил, что эта готовность основана на непрерывном обучении, организационной сплоченности и общественной поддержке.

Поделиться:
286

Актуально

Общество

Лейла Алиева рассказала Euronews о деятельности IDEA в сфере охраны окружающей среды

Мнение

Паспорт без рук и ног: цена, которую платят азербайджанцы в российской военной ...

Общество

Какой будет погода в воскресенье - ПРОГНОЗ

Общество

МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки в освобождённые территории в ...

В мире

В Индии водитель трактора отбился от двух тигров и спас корову

В Казахстане пропала группа альпинистов, трое из них найдены мертвыми - ОБНОВЛЕНО

Премьер Ливии: расследование крушения самолета близ Анкары продолжается

Зеленский утверждает, что на встрече с Трампом обсудят пять документов

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

BYD отзывает 90 тыс. гибридных авто из-за проблем с батареями

Из-за дверей авто Tesla не менее 15 человек погибли в авариях в США

Джорджа Мелони: 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й

Последние новости

В Индии водитель трактора отбился от двух тигров и спас корову

Сегодня, 20:02

На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об отмене ограничений на помощь Азербайджану

Сегодня, 19:37

В Казахстане пропала группа альпинистов, трое из них найдены мертвыми - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:24

В Билясуваре два человека погибли при падении автомобиля в канал

Сегодня, 18:48

МИД: Азербайджан приветствует усилия, направленные на защиту интересов йеменского народа

Сегодня, 18:40

По инициативе Лейлы Алиевой для детей, нуждающихся в особой заботе, организовано «Джыртдан Мега Шоу» - ФОТО

Сегодня, 18:34

Премьер Ливии: расследование крушения самолета близ Анкары продолжается

Сегодня, 18:20

Зеленский утверждает, что на встрече с Трампом обсудят пять документов

Сегодня, 17:51

В Турции в районе землетрясений 2023 года построили более 455 тыс. домов

Сегодня, 17:37

Месси может вернуться в «Барселону»?

Сегодня, 17:30

Прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:20

КСИР Ирана провёл крупномасштабные учения

Сегодня, 17:07

TABIA Group открыла Hilton Garden Inn Agdam — новый этап развития гостеприимства в Карабахе - ФОТО

Сегодня, 16:47

Вучич анонсировал открытие новой фабрики для производства БПЛА в Сербии

Сегодня, 16:38

Зеленский назвал «красные линии» Украины в переговорах

Сегодня, 16:20

Арестован экс-министр обороны Грузии

Сегодня, 16:07

В Азербайджане ожидается сильный ветер - ЖЕЛТОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 15:55

В Нахчыване в результате ДТП поврежден газопровод, 450 абонентов остались без газа

Сегодня, 15:48

В Италии задержали обвиняемого в России экс-сенатора и передумали

Сегодня, 15:42

Какие регионы Азербайджана в списке лучших и худших по уровню питьевого водоснабжения?

Сегодня, 15:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43