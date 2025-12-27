КСИР Ирана провёл крупномасштабные учения

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана провел крупномасштабные военные учения под названием «К священному Кудсу» в различных регионах провинции Тегеран, сообщает Mehr.

Заместитель командующего штаб-квартирой КСИР в Таралле в провинции Тегеран заявил, что в учениях участвовали наземные, воздушные и разведывательные подразделения и основное внимание уделялось быстрому развертыванию войск, быстрому размещению в определенных оперативных зонах и выполнению оборонительных сценариев.

По словам генерала, результаты учений продемонстрировали высокий уровень готовности сил КСИР к реагированию на потенциальные угрозы безопасности. Чиновник подчеркнул, что обороноспособность подразделений КСИР, дислоцированных в столичном регионе, является частью более широкой стратегии безопасности Ирана по поддержанию внутренней стабильности и сдерживанию дестабилизирующих действий.

Он добавил, что эта готовность основана на непрерывном обучении, организационной сплоченности и общественной поддержке.