Арестован экс-министр обороны Грузии

Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемого в организации штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября Бачо Ахалаи, занимавшего пост министра обороны в период президентства Михаила Саакашвили.

Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Судебное заседание проводилось в закрытом режиме по просьбе Службы госбезопасности (СГБ) Грузии. С этим не согласился Ахалая и в знак протеста покинул зал суда.

Сотрудники СГБ задержали бывшего министра 25 декабря в его тбилисской квартире. Следствие утверждает, что Ахалая был главным организатором попытки штурма президентского дворца 4 октября.

