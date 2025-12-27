 В Азербайджане ожидается сильный ветер - ЖЕЛТОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджане ожидается сильный ветер - ЖЕЛТОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

First News Media15:55 - Сегодня
В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Так, ветреные погодные условия, ожидаемые 28-29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах, соответствуют желтому уровню погодной опасности.

Отмечено, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Дашкесане, Гяндже, Горанбое, Товузе, Шамкире, Нафталане, Мингячевире, Тертере, Барде, Евлахе, Зардабе, Нефтчале, Гобустане будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.

