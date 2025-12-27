 TABIA Group открыла Hilton Garden Inn Agdam — новый этап развития гостеприимства в Карабахе - ФОТО | 1news.az | Новости
TABIA Group открыла Hilton Garden Inn Agdam — новый этап развития гостеприимства в Карабахе - ФОТО

First News Media16:47 - Сегодня
TABIA Group открыла Hilton Garden Inn Agdam — новый этап развития гостеприимства в Карабахе - ФОТО

TABIA Group успешно реализовала второй масштабный гостиничный проект в городе Агдам — отель Hilton Garden Inn Agdam.

Проект направлен на содействие устойчивому развитию освобождённых территорий, внедрение современных международных стандартов гостеприимства и стимулирование социально-экономического возрождения региона. Отель, входящий в глобальное портфолио бренда Hilton, является продолжением стратегической инвестиционной политики TABIA Group в регионах и вторым гостиничным проектом компании в Агдаме после Agdam City Hotel.

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия отеля Hilton Garden Inn Agdam. Открытие отеля имеет особое значение с точки зрения формирования туристической инфраструктуры Карабахского региона и создания сервисных объектов, соответствующих международным стандартам качества.

Отель, управляемый TABIA Group, представляет собой комплекс из трёх блоков высотой 2, 6 и 7 этажей. Инфраструктура включает 127 номеров различных категорий, ресторан, общественные и гастрономические зоны, конференц-залы, залы для мероприятий и банкетов, крытый бассейн и современный фитнес-центр. Все элементы комплекса разработаны в соответствии с глобальными стандартами бренда Hilton и направлены на обеспечение высокого уровня комфорта и сервиса для гостей.

В результате запуска отеля 120 человек обеспечены постоянными рабочими местами, что является наглядным отражением приверженности TABIA Group развитию занятости и повышению социального благополучия местных сообществ. Hilton Garden Inn Agdam расположен в стратегически выгодной локации — в непосредственной близости от Железнодорожного и Автовокзального комплекса Агдама, Агдамского Музыкального Центра мугама, Агдамского промышленного парка и других ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Следует отметить, что фундамент проекта был заложен в 2022 году при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а в феврале 2024 года состоялось ознакомление с ходом строительных работ на объекте.

Реализация проектов TABIA Group в Карабахском регионе осуществляется в рамках I Государственной программы «Великое возвращение на освобождённые от оккупации территории Азербайджанской Республики». Компания рассматривает развитие туристической и гостиничной инфраструктуры региона не только как бизнес-деятельность, но и как долгосрочную социально-экономическую миссию.

TABIA Group является одной из ведущих гостиничных и сервисных компаний Азербайджана, осуществляющей деятельность как в столице Баку, так и в регионах страны. Сотрудничая с такими глобальными брендами, как Hilton, компания успешно объединяет международные стандарты гостиничного сервиса с местной культурой, природой и ценностями сообществ.

Ключевые цели TABIA Group:

  • содействие развитию устойчивого туризма в регионах;
  • внедрение международных стандартов обслуживания через сотрудничество с глобальными брендами;
  • создание новых рабочих мест и возможностей развития для местных сообществ;
  • укрепление туристического потенциала Азербайджана в долгосрочной перспективе.

Проекты Agdam City Hotel и Hilton Garden Inn Agdam являются важной частью последовательных, продуманных и стратегических шагов TABIA Group в Карабахском регионе.

Для получения дополнительной информации о TABIA Group посетите официальный сайт: www.tabia.az.

