В Нахчыване в результате ДТП поврежден газопровод, 450 абонентов остались без газа

В Нахчыване в результате дорожно-транспортного происшествия поврежден газопровод.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Биченак Шахбузской области. Газопровод был поврежден после того, как в него врезался автомобиль.

Из соображений безопасности подача газа 450 абонентам в селах Гомур, Агбулаг и Биченак была приостановлена.

Как только восстановительные работы будут завершены, подача природного газа в этот район возобновится.