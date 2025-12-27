Зеленский назвал «красные линии» Украины в переговорах

У Украины есть красные линии в вопросе переговоров, которые касаются территориальных уступок, Запорожской АЭС и гарантий безопасности.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

«Безусловно, есть красные линии для Украины, и я уверен, что есть компромиссные предложения американцев, знаем их, ну и, наверное, у врага нашего также есть свои цели. Все эти вопросы очень чувствительные. Это и территории, и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение - юридически мы ничего признавать не будем ни при каких условиях», — заявил Зеленский.

Самым главным вопросом он назвал гарантии безопасности. Президент Украины подчеркнул, что они очень важны для Киева.