 Вучич анонсировал открытие новой фабрики для производства БПЛА в Сербии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Вучич анонсировал открытие новой фабрики для производства БПЛА в Сербии

First News Media16:38 - Сегодня
Вучич анонсировал открытие новой фабрики для производства БПЛА в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал открытие в конце марта-начале апреля новой фабрики для производства БПЛА в Сербии.

Глава сербского государства сообщил, что власти страны за два года планируют принять на вооружение до 80 тысяч дронов-камикадзе как собственного производства, так и импортного.

"Мы вложили много, вы бы удивились, если бы узнали, сколько у нас сейчас БПЛА на складах и сколько дронов-камикадзе и других. Мы покупаем и продолжаем покупать. Скоро, в конце марта, самое позднее - в начале апреля, ожидаю открытия первой большой фабрики дронов в нашей стране и с гордостью отмечаю, что речь будет идти о высокотехнологичных БПЛА", - заявил Вучичжурналистам при посещении казармы Баница в Белграде и добавил, что производство дронов будет в сотрудничестве с "одной большой иностранной силой".

Источник: РИА Новости

Поделиться:
275

Актуально

Общество

Лейла Алиева рассказала Euronews о деятельности IDEA в сфере охраны окружающей среды

Мнение

Паспорт без рук и ног: цена, которую платят азербайджанцы в российской военной ...

Общество

Какой будет погода в воскресенье - ПРОГНОЗ

Общество

МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки в освобождённые территории в ...

В мире

В Индии водитель трактора отбился от двух тигров и спас корову

В Казахстане пропала группа альпинистов, трое из них найдены мертвыми - ОБНОВЛЕНО

Премьер Ливии: расследование крушения самолета близ Анкары продолжается

Зеленский утверждает, что на встрече с Трампом обсудят пять документов

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Стало известно, когда в России заблокируют Telegram

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«Чтобы он умер»: Рождественское обращение Зеленского вызвало резкую критику и в России, и на Западе - ВИДЕО

Маск установил рекорд по размеру состояния

Последние новости

В Индии водитель трактора отбился от двух тигров и спас корову

Сегодня, 20:02

На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об отмене ограничений на помощь Азербайджану

Сегодня, 19:37

В Казахстане пропала группа альпинистов, трое из них найдены мертвыми - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:24

В Билясуваре два человека погибли при падении автомобиля в канал

Сегодня, 18:48

МИД: Азербайджан приветствует усилия, направленные на защиту интересов йеменского народа

Сегодня, 18:40

По инициативе Лейлы Алиевой для детей, нуждающихся в особой заботе, организовано «Джыртдан Мега Шоу» - ФОТО

Сегодня, 18:34

Премьер Ливии: расследование крушения самолета близ Анкары продолжается

Сегодня, 18:20

Зеленский утверждает, что на встрече с Трампом обсудят пять документов

Сегодня, 17:51

В Турции в районе землетрясений 2023 года построили более 455 тыс. домов

Сегодня, 17:37

Месси может вернуться в «Барселону»?

Сегодня, 17:30

Прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:20

КСИР Ирана провёл крупномасштабные учения

Сегодня, 17:07

TABIA Group открыла Hilton Garden Inn Agdam — новый этап развития гостеприимства в Карабахе - ФОТО

Сегодня, 16:47

Вучич анонсировал открытие новой фабрики для производства БПЛА в Сербии

Сегодня, 16:38

Зеленский назвал «красные линии» Украины в переговорах

Сегодня, 16:20

Арестован экс-министр обороны Грузии

Сегодня, 16:07

В Азербайджане ожидается сильный ветер - ЖЕЛТОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 15:55

В Нахчыване в результате ДТП поврежден газопровод, 450 абонентов остались без газа

Сегодня, 15:48

В Италии задержали обвиняемого в России экс-сенатора и передумали

Сегодня, 15:42

Какие регионы Азербайджана в списке лучших и худших по уровню питьевого водоснабжения?

Сегодня, 15:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43