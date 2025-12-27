Вучич анонсировал открытие новой фабрики для производства БПЛА в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал открытие в конце марта-начале апреля новой фабрики для производства БПЛА в Сербии.

Глава сербского государства сообщил, что власти страны за два года планируют принять на вооружение до 80 тысяч дронов-камикадзе как собственного производства, так и импортного.

"Мы вложили много, вы бы удивились, если бы узнали, сколько у нас сейчас БПЛА на складах и сколько дронов-камикадзе и других. Мы покупаем и продолжаем покупать. Скоро, в конце марта, самое позднее - в начале апреля, ожидаю открытия первой большой фабрики дронов в нашей стране и с гордостью отмечаю, что речь будет идти о высокотехнологичных БПЛА", - заявил Вучичжурналистам при посещении казармы Баница в Белграде и добавил, что производство дронов будет в сотрудничестве с "одной большой иностранной силой".

Источник: РИА Новости