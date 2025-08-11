Мирзоян проинформировал Аракчи о достигнутых в Вашингтоне договоренностях

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что Мирзоян проинформировал коллегу о достигнутых в Вашингтоне договоренностях, в том числе по вопросам разблокирования коммуникаций.

«Министр подчеркнул, что, как ранее заявляла Армения, так и в вашингтонской декларации зафиксировано: запуск любой инфраструктуры, в том числе возводимой в партнерстве с США, будет осуществляться в рамках территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран», — говорится в сообщении.