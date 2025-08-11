В США при взрыве на сталелитейном заводе один человек погиб, десятки ранены

В результате взрыва на заводе в Пенсильвании погиб один человек.

Как сообщает CBS, на сталелитейном заводе компании US Steel в американском штате Пенсильвания произошёл взрыв, в результате которого по меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения.

«В результате взрыва на заводе US Steel как минимум один человек погиб, двое числятся пропавшими без вести, десятки пострадали», - отмечается в сообщении.

По информации телеканала, по меньшей мере 7 человек были доставлены в больницы.