Водитель грузовика создал угрозу для пассажирского автобуса - ВИДЕО

В социальных сетях распространилось видеозапись, снятая на дороге Локбатан-Гобу, на которой видно, что водитель грузового автомобиля марки «Ford» полностью выехал на полосу встречного движения, создав реальную опасность для пассажирского автобуса и других транспортных средств.

Данный инцидент был расследован в Главном управлении Государственной дорожной полиции, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

В ходе расследования установлено, что водитель, создававший опасность для своей жизни, пассажиров и других участников дорожного движения, - Эмиль Джафарли, который был задержан сотрудниками дорожной полиции на стационарном посту; в отношении него приняты меры в соответствии с законодательством.

«Главное управление Государственной дорожной полиции обращается ко всем водителям с призывом не совершать опасных манёвров на дорогах, уважать жизнь других участников движения и строго соблюдать требования законодательства», - отмечают в МВД.