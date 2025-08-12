TƏBİB обновляет руководство медучреждений в Баку - ФОТО

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) провело кадровые изменения в ряде медицинских учреждений столицы. По представлению исполнительного директора TƏBİB Вугара Курбанова, были назначены новые руководители двух крупных медицинских центров — Хазарского и Сураханского.

Согласно официальной информации, Мубариз Агаев назначен исполняющим обязанности директора Хазарского медицинского центра. По специальности он является педиатром. До нового назначения он возглавлял отдел медицинской координации департамента организации специализированной медицинской помощи в TƏBİB.

В свою очередь, Тарлан Бябиров возглавит Сураханский медицинский центр. Он также является специалистом в области педиатрии. До последнего времени Бябиров занимал должность директора Хазарского медицинского центра.

Джамиля Суджадинова