Карапетян требует от властей Армении $500 млн

Российский предприниматель Самвел Карапетян инициировал международное арбитражное разбирательство, требуя привлечь власти Армении к ответственности за экспроприацию принадлежащей ему компании "Электросети Армении" и обязать власти страны возместить «нанесенный ему ущерб», который предварительно оценивается в 500 миллионов долларов.

«Одиннадцатого августа Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения для привлечения ее к ответственности по делу об экспроприацию ЗАО "Электрические сети Армении"… Семья Карапетяна требует, чтобы арбитражный суд обязал Республику Армения возместить как уже понесенный, так и ожидаемый ущерб. Согласно предварительной оценке, размер ущерба составляет 500 миллионов долларов и подлежит окончательной оценке арбитражным судом", - говорится в сообщении», говорится в заявлении совета по защите бизнесмена, передают армянские СМИ.

Уточняется, что разбирательство было возбуждено на основании соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного между Арменией и Кипром в 1995 году. Отмечается, что спор возник в результате репрессий, осуществленных премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в отношении Самвела Карапетяна и его бизнес-интересов в Армении после того, как Карапетян публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви. В совете по защите бизнесмена заявили, что после угроз со стороны Пашиняна полиция провела обыск в доме Карапетяна и арестовала его по обвинению в призывах к захвату власти, и в тот же день премьер-министр объявил о намерении передать "Электросети Армении", один из крупнейших активов семьи Карапетянов в Армении, в государственное управление, а позднее управляющим компанией был назначен Романос Петросян, ранее занимавший должность руководителя службы госконтроля.