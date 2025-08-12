 Руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий направили обращение к Президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий направили обращение к Президенту Ильхаму Алиеву

First News Media18:45 - Сегодня
Руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий направили обращение к Президенту Ильхаму Алиеву.

Представляем данное обращение.

Президенту Азербайджанской Республики

Его превосходительству

господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент,

для нас честь приветствовать Ваше превосходительство, передать Вам искренние пожелания и благословение.

Ваше превосходительство, для нас большая честь выразить Вашему превосходительству глубокую благодарность религиозных деятелей и верующих Азербайджана за беспрецедентную гордость и радость, которую Вы подарили народу Азербайджана в 2025 году, объявленном Вами «Годом Конституции и Суверенитета», – в преддверии 5-й годовщины Великой Карабахской Победы. Ценность и содержание документов, подписанных в лидирующей стране мира, где Вы были приняты на самом высоком уровне, определяют историческое значение этого события.

Ваше превосходительство, благодаря мудрому мышлению государственности и железной политической воли полностью восстановившее территориальную целостность Азербайджана и его суверенитет над исконными землями, в политическом офисе номер один в мире продемонстрировало всему международному сообществу манифест нашей Победы. Справедливость восторжествовала, демонстративная отмена Президентом США Дональдом Трампом при Вашем участии 907-й поправки, являющейся примером предвзятого отношения к Азербайджану, стала олицетворением уважения и доверия к Вашему превосходительству и важным жестом в адрес Азербайджанского государства в Вашем лице. Закладка фундамента стратегического сотрудничества между Азербайджаном и США стала важным фактором укрепления государственной независимости нашей страны, повышения ее политической, экономической мощи, логическим результатом успешной государственной политики Вашего превосходительства.

Уважаемый господин Президент, Вы подарили азербайджанскому народу очередную Победу мирового масштаба, добились восстановления исторической справедливости в глобальной политико-дипломатической плоскости, подтверждения нашего суверенитета на высшем уровне. В священной книге Коран приводятся слова Всевышнего Аллаха: «Воистину, Мы даровали тебе явную победу» (сура «Аль-Фатх», 1). Да возвысит Всевышний Аллах Ваше превосходительство!

Ваше превосходительство, мы – руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий – всегда гордимся тем, что благодаря Вашим постоянным практическим усилиям, служащим общечеловеческой солидарности на международном уровне, благодаря сформировавшимся между государством и религией отношениям высокого уровня Азербайджан с его опытом сосуществования в условиях межрелигиозной, межконфессиональной гармонии воспринимается в мире как образец. Ваша исключительная забота и внимание к духовному наследию, религиозным памятникам, храмам всех религий являются примером для всего мира как плоды мудрого мышления государственности Вашего превосходительства. Ваша приверженность как главы Азербайджанского государства идеям мира, благополучия, экономического прогресса и сотрудничества в регионе, Ваши ценные усилия в этом направлении, Ваш безупречный политический курс приносят свои плоды. Заверяем Вас, что религиозные деятели, все верующие Азербайджана всегда рядом с Вашим превосходительством, поддерживают Вашу мудрую внутреннюю и внешнюю политику, и их молитвы всегда с Вами.

Ваше превосходительство, искренне поздравляем Вас с очередной беспрецедентной победой для Азербайджана, молим Всевышнего Творца об успехах в Вашей самоотверженной деятельности на благо азербайджанского народа и государства. Молим Великого Аллаха благоволить усилиям и деяниям нашего Лидера, отличающегося уважением к национально-духовным и общечеловеческим ценностям, нашего победоносного Лидера, внушившего нашей стране гордость перед лицом международного сообщества. Аминь!

С глубоким уважением и почтением,

шейх уль-ислам Аллахшукюр ПАШАЗАДЕ

председатель Управления мусульман Кавказа

епископ АЛЕКСИЙ

глава Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви

епископ Владимир ФЕКЕТЕ

ординарий Апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане

Милих ЕВДАЕВ

руководитель Общины горских евреев в Азербайджане

Александр ШАРОВСКИЙ

руководитель Общины европейских евреев в Баку

Роберт МОБИЛИ

председатель Албано-удинской христианской религиозной общины

Замир ИСАЕВ

председатель Бакинской религиозной общины евреев-сефардов

