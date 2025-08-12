Эрдоган: Вместе с Азербайджаном и Грузией мы вносим вклад в региональную безопасность

Турция вместе с Азербайджаном и Грузией вносит вклад в региональную безопасность.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили.

Он отметил, что планируется проведение трехсторонней встречи на уровне председателей парламентов.

Эрдоган также отметил, что трехсторонний механизм Азербайджан-Турция-Грузия играет важную роль в региональных процессах.