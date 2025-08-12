 В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна - ФОТО

First News Media19:15 - Сегодня
В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна - ФОТО

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим и законным наследникам потерпевших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Правопреемник потерпевшего Гамида Гамидли - его отец Алисахиб Искендеров заявил, что его сын погиб в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Правопреемник потерпевшего Шамистана Юсифли - его отец Шукран Аманов сказал, что его сын погиб в результате обстрела, открытого противником в направлении Агдере.

Правопреемник потерпевшего Мехди Аббасова - его отец Амрах Аббасов заявил, что его сын погиб в результате обстрела, открытого противником.

Потерпевший Анар Аскеров в своих показаниях отметил, что получил ранения в результате взрыва "мины-сюрприза" в Агдаме. Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший сказал, что позже выяснилось, что мина была произведена в Армении.

Поделиться:
317

Актуально

Политика

Трамп опубликовал видео со встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в ...

Футбол

Лига чемпионов: Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» после первого тайма

Общество

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили вопросы исполнения Совместной ...

Общество

В Лачине брат убил брата

Молодежная организация азербайджанцев Норвегии направила обращение правительству страны

Пожар в Агдере полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

TƏBİB о состоянии матери и младенца, родившегося в бакинском метро - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В эти дни в Баку усилится ветер, понизится температура воздуха

В эти дни в Баку усилится ветер

Совершивший развратные действия в отношении малолетней в Сабирабаде арестован на 4 месяца

Последние новости

Лига чемпионов: Лига чемпионов: «Карабах» громит «Шкендию» после первого тайма

Сегодня, 21:19

Трамп опубликовал видео со встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Вашингтоне

Сегодня, 21:00

В Лачине брат убил брата

Сегодня, 20:40

МВД Азербайджана отказалось от участия в заседании Совета министров внутренних дел СНГ

Сегодня, 20:20

Молодежная организация азербайджанцев Норвегии направила обращение правительству страны

Сегодня, 20:00

Эрдоган: Вместе с Азербайджаном и Грузией мы вносим вклад в региональную безопасность

Сегодня, 19:45

Пезешкиан совершит трехдневный визит в Армению

Сегодня, 19:30

Пожар в Агдере полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:28

В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших и их правопреемников по делу Рубена Варданяна - ФОТО

Сегодня, 19:15

Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили вопросы исполнения Совместной декларации

Сегодня, 19:00

Руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий направили обращение к Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 18:45

Карапетян требует от властей Армении $500 млн

Сегодня, 18:30

Посольство Азербайджана во Франции сделало заявление о ситуации с семьей, у которой отобрали детей

Сегодня, 18:15

TƏBİB обновляет руководство медучреждений в Баку - ФОТО

Сегодня, 18:00

​​​​​​​Певец Niletto отдыхает в Баку – ВИДЕО

Сегодня, 17:51

Эмомали Рахмон направил письмо Ильхаму Алиеву

Сегодня, 17:35

В Азербайджане более 20 тыс. человек пострадали от укусов животных

Сегодня, 17:19

Китай создал крупнейшего судостроителя в мире и обходит США - ФОТО

Сегодня, 17:18

Скандал с экзаменами: родители протестуют против аннулирования результатов - ВИДЕО

Сегодня, 17:10

Арестован водитель без прав, осуществлявший незаконные перевозки

Сегодня, 17:08
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаемСегодня, 15:52
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40