В Лачине певец был застрелен собственным братом - ОБНОВЛЕНО
Убитый в Лачине Сафар Гулиев был известен в регионе как певец.
Как сообщает Qafqazinfo, Сафар вместе со своим братом Хасаем Гулиевым приехал в родное село Финге, чтобы заняться пчеловодством.
По предварительной информации, между братьями возник конфликт из-за собранного меда, что и стало причиной трагедии.
12 августа на территории Лачинского района произошло убийство.
Как передает “Qafqazinfo”, из охотничьего ружья был убит Сафар Гулиев.
Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления брат убитого Хасай Гулиев (1973 г.р.).
Отмечается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта.
По факту ведется расследование.
