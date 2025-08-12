 В Лачине певец был застрелен собственным братом - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

В Лачине певец был застрелен собственным братом - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:00 - Сегодня
В Лачине певец был застрелен собственным братом - ОБНОВЛЕНО

Убитый в Лачине Сафар Гулиев был известен в регионе как певец.

Как сообщает Qafqazinfo, Сафар вместе со своим братом Хасаем Гулиевым приехал в родное село Финге, чтобы заняться пчеловодством.

По предварительной информации, между братьями возник конфликт из-за собранного меда, что и стало причиной трагедии.

20:40

12 августа на территории Лачинского района произошло убийство.

Как передает “Qafqazinfo”, из охотничьего ружья был убит Сафар Гулиев.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении преступления брат убитого Хасай Гулиев (1973 г.р.).

Отмечается, что инцидент произошел на почве семейного конфликта.

По факту ведется расследование.

