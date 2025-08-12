В норвежском издании Geopolitika опубликована статья о подписанном в Белом доме соглашении

В норвежском издании Geopolitika опубликована статья посла Азербайджана в Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании Заура Ахмедова, посвященная недавнему историческому соглашению между Азербайджаном и Арменией, подписанному в Вашингтоне, которое открывает путь к долгожданному миру в регионе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, автор пишет, что соглашение стало результатом многолетней последовательной дипломатии.

С момента Второй Карабахской войны в 2020 году Азербайджан добивался замены десятилетий конфронтации на правовую и взаимоприемлемую основу для сосуществования, предложив проект мирного договора на базе пяти принципов международного права.

Дипломат подчеркивает, что ключевым условием для окончательного подписания соглашения является готовность Армении внести изменения в Конституцию, исключив положения о территориальных притязаниях к Азербайджану. Важной частью договоренностей стало и открытие всех транспортных и коммуникационных линий, включая безопасный сухопутный коридор между основной территорией Азербайджана и Нахчываном через Армению. Этот проект, Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), по мнению автора, принесет выгоду не только двум странам, но и всей региональной экономике.

З.Ахмедов отмечает, что обе стороны отказались от реваншистских настроений и выразили готовность строить добрососедские отношения на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и принципов Устава ООН. Это, по его мнению, открывает реальную возможность заменить конфликт на сотрудничество и обеспечить стабильность и процветание Южного Кавказа.

«Как посол Азербайджана, за четыре года своей работы я внимательно следил за всеми дискуссиями и дебатами о взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией в северных странах. Эти разговоры часто сопровождались тревогой, неопределенностью и вопросами о будущем. Поэтому особенно приятно сейчас поделиться положительными новостями — новостями, которые показывают, что прочный мир уже не просто мечта, а реальность, к которой можно прийти», - констатирует З.Ахмедов.

В завершение дипломат проводит параллель с успешным опытом северного регионального взаимодействия, который, по его мнению, может стать ценным ориентиром для установления прочного мира и развития сотрудничества на Южном Кавказе.