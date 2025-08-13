Посол Украины поблагодарил Азербайджан

«Мы выражаем глубокую признательность и благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за крайне важную и необходимую помощь и поддержку для Украины», - заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на церемонии отправки гуманитарной помощи из Азербайджана в Украину, сообщает 1news.az.

По его словам, электрическое оборудование, входящее в состав гуманитарной помощи, будет использовано для восстановления всей электросистемы Украины.

«Особо ценим, что это уже второй пакет полученной в этом году электротехнической помощи. Мы высоко оцениваем поддержку, оказываемую Азербайджаном. Украина всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Благодарим Азербайджан за поддержку в трудные дни», — подчеркнул посол.

Отметим, что первая партия груза гуманитарной помощи, включающего электрическое оборудование, была сегодня отправлена с территории Сумгайытского Технологического Парка.

Отправка осуществляется Министерством энергетики Азербайджанской Республики в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года.

В состав гуманитарного груза входят около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первую партию отправили автоколонной из 10 машин. Оборудование предназначено для восстановления стабильного электроснабжения пострадавших от войны регионов Украины. Следующая партия помощи общей стоимостью 2 миллиона долларов США будет отправлена в ближайшие дни.

Автор: Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли