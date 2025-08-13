МИД РФ рассказал о контактах с Баку по теме задержания россиян

Москва ведет работу с Баку над вариантами освобождения и возвращения задержанных в Азербайджане российских граждан, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"В настоящее время с азербайджанской стороной ведется работа над вариантами скорейшего освобождения и возвращения домой удерживаемых в Баку российских граждан. Исходим из того, что такое решение стало бы значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана", - сказал он в ходе брифинга в среду, передает РИА Новости.

30 июня МВД Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Позднее в министерстве сообщили о задержании нескольких человек в офисе агентства, в том числе главы «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля Хатаинский районный суд города Баку арестовал Картавых и Белоусова на четыре месяца.

Им были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество с причинением крупного ущерба», «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере», «Легализация имущества, добытого преступным путем» Уголовного кодекса Азербайджана.

1 июля МВД Азербайджана сообщил о задержании в Баку восьми граждан России, которые связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.