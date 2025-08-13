 В России официально ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp | 1news.az | Новости
В России официально ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp

First News Media17:48 - Сегодня
В России применяются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp.

Об этом сообщил Роскомнадзор, передает РИА Новости.

Регулятор объяснил эти меры необходимостью «противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов».

По данным силовиков, Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, которыми пользуются мошенники для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. В Роскомнадзоре подчеркнули, что владельцы мессенджеров проигнорировали «неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия».

10 августа Telegram-канал «Кровавая барыня» написал, что российские операторы связи на стратегической сессии по развитию телекоммуникационной отрасли предложили запретить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram. Операторы посчитали, что такая мера позволит перенаправить значительную часть голосового трафика обратно в традиционные сети, а также существенно сократить количество случаев кибермошенничества.

