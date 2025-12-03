НАТО официально ликвидировало Совет Россия–НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал глав МИД альянса о решении упразднить Совет Россия - НАТО.

Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе.

"Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия - НАТО больше не существует", - сообщил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. "Совета Россия - НАТО и Основополагающего акта Россия - НАТО больше нет", - добавил дипломат.

Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия - НАТО.

Источник: ТАСС