«Самой уродливой собакой в мире» 2025 года стала она - ФОТО

Победителем ежегодного конкурса «Самая уродливая собака в мире», прошедшего на ярмарке округа Сонома, стала двухлетняя помесь английского и французского бульдога по кличке Петуния. Несмотря на нестандартную внешность, жюри и зрители единогласно признали в ней настоящее обаяние, добродушие и уникальность.

Петуния получила главный приз в размере $5000, оставив позади 10 конкурентов, включая китайскую хохлатую собаку по кличке Маленький Принц Уандер (8 лет) и чихуахуа по кличке Незуми (13 лет). Кроме денежной награды, необычная собака станет лицом лимитированной серии банок Mug Root Beer — одного из главных спонсоров мероприятия - и уже 11 августа появилась в эфире телешоу TODAY на NBC.

Путь Петунии к признанию был непростым. Спасённая волонтёрами из неэтичных условий у заводчика на заднем дворе в Лас-Вегасе, она была перевезена в Орегон организацией Luvable Dog Rescue. Там собака прошла курс необходимого лечения, включая стерилизацию и операцию по исправлению удлинённого нёба, которое вызывало затруднённое дыхание и болезненные ощущения.

Полное отсутствие шерсти у Петунии является последствием недобросовестного разведения. Однако, как подчёркивают организаторы конкурса, именно такие особенности делают каждую собаку неповторимой. «Это не насмешка над внешностью животных, а праздник их индивидуальности и жизненной силы», — говорится на официальном сайте конкурса, которому в этом году исполнилось почти 50 лет.

Хозяйка Петунии, Шеннон Найман, отметила, что её подопечная «добрая душа», обожающая людей, собак и кошек. Репортёр NBC Гади Шварц в эфире описал внешность Петунии с юмором, но с уважением: «Она словно смесь Йоды, бегемота и летучей мыши - и в этом её неповторимость».

Конкурс «Самая уродливая собака в мире» давно стал символом принятия, любви и стремления найти красоту в неожиданном. А победа Петуньи как напоминание о том, что каждый питомец заслуживает второго шанса и тёплого дома, независимо от внешности.

Источник: NYP

Джамиля Суджадинова