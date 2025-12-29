Лейла Алиева посетила Национальный музей ковров Азербайджана - ФОТО

29 декабря Лейла Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева и руководитель Общественного союза IDEA, посетила Национальный музей ковров Азербайджана.

Лейлу Алиеву приветствовали Амина Маликова, директор Национального музея ковров Азербайджана, и художник Эмиль Азиз.

Во время визита она сначала посетила персональную выставку Эмиля Азиза «Узор и силуэт», которая в настоящее время проходит в музее. Выставка включает около 50 работ, вдохновленных богатым наследием азербайджанских ковров, переосмысленных в современном художественном ключе. Среди центральных тем — лошади из Гарабага и женские портреты, где динамичные силуэты гармонично сочетаются с традиционными ковровыми мотивами. Выставка продлится до 12 января.

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева посетил ретроспективную выставку заслуженного художника Азербайджана Фаига Ахмеда под названием «Фаиг Ахмед: 2011–2024». Выставка охватывает ключевые этапы творческого пути художника и подчеркивает его новаторский подход к азербайджанскому ковровому искусству, сочетающий классические техники ткачества с современной художественной философией и визуальными практиками. Работы Фаига Ахмеда широко представлены в ведущих музеях и частных коллекциях по всему миру.

Затем Лейла Алиева посетила выставку, посвященную Латифу Каримову, основателю Национального музея ковров Азербайджана, выдающемуся художнику и ученому. Ей сообщили, что в 2026 году исполнится 120 лет со дня рождения этого выдающегося художника. Лейла Алиева осмотрела ковры, созданные Латифом Каримовым, его оригинальные эскизы и архивные материалы.