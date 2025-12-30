В столичной школе ученики подвергаются насилию? - ВИДЕО

В бакинской средней школе №292 возник резонансный инцидент: учащиеся сообщили о фактах физического и психологического давления. По их утверждениям, к подобным действиям были причастны не только преподаватели, но и заместитель директора школы.

Один из учеников рассказал, что во время урока у него во рту была конфета, после чего учитель физкультуры поставил его в угол и силой сжал челюсть, в результате чего был повреждён зуб.

Родители также заявляют о неподобающем поведении завуча. По словам одного из них, детей дергали за волосы, в их адрес звучали грубые и оскорбительные выражения. Его ребёнка, как утверждает родитель, завуч публично назвала «животным». Кроме того, сообщается, что учитель физкультуры применял к ученикам ремень.

В Управлении образования города Баку сообщили, что все поступившие жалобы и утверждения о давлении на учащихся средней школы №292 будут тщательно проверены в рамках официального расследования.