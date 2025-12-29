​​​​​​​На сцене Русского драмтеатра покажут детский мюзикл «Волшебный мост» - ФОТО

25 января в 12.00 на сцене Русского драматического театра состоится мюзикл для детей «Волшебный мост».

Сюжет мюзикла «Волшебный мост» следующий: Эльф пересекает мистический портал в мир людей, раскрывая историю чудес, испытаний и неожиданных связей. Волшебный Мост - это путешествие о столкновении двух миров, где магия встречается с человечностью, а сердца меняются навсегда.

Отметим, что представление на английском языке.

«Не пропустите эту великолепную историю, наполненную музыкой, приключениями и силой единства!» - отмечают в РДТ.

Билеты продаются в кассе театре и онлайн на сайте ITicket.az – всю интересующую вас информацию о мюзикле вы можете получить по следующему номеру телефона: +99412 4930063.