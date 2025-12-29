В Сураханы выявлена незаконная деятельность ресторана «Kovan» - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку в ресторане «Kovan», принадлежащем физическому лицу Магруру Гусейнову и расположенном в поселке Гарачухур Сураханского района.

В ходе проверки было установлено, что предприятие осуществляло деятельность без регистрации в системе продовольственной безопасности, не соблюдался принцип технологической последовательности, нарушался принцип соседства товаров в морозильных и холодильных камерах, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В холодильниках были обнаружены перепела, курица, рыба и говядина, которые не проходили ветеринарную экспертизу и не сопровождались соответствующими ветеринарными документами.

В объяснении, предоставленном предпринимателем по поводу видео, размещенного ранее в социальной сети, он заявил, что продажа диких птиц не осуществлялась, а видео использовалось лишь для рекламы и привлечения клиентов.

По факту составлен административный протокол в отношении физического лица, деятельность объекта общественного питания временно приостановлена до устранения нарушений, а продажа продукции без сопровождающих документов запрещена.