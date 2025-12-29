Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень продуктивным - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп назвал свой сегодняшний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным весьма продуктивным.

Как сообщают зарубежные СМИ, об этом он сообщил, открывая переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"У меня был очень хороший разговор сегодня утром. Я подождал до утра, потому что к тому времени, когда мы закончили, в России было довольно поздно - 2:30 ночи. Мы поговорили в 8 часов утра по нашему времени, и это был очень продуктивный разговор", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что для достижения мира между РФ и Украиной остается урегулировать еще несколько сложных вопросов.

Трамп также заявил, что Вашингтон проясняет ситуацию вокруг предположительного удара Украины по резиденции лидера РФ в Новгородской области.

Состоялся новый телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Oб этом журналистам заявил помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков.

"Как и было договорено, сегодня между президентами России и США состоялся ещё один телефонный разговор“, — отметил Ушаков