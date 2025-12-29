 Кто такой Эльхан Ибрагимов, занимавший должность главы Исполнительной власти района всего один месяц? | 1news.az | Новости
Кто такой Эльхан Ибрагимов, занимавший должность главы Исполнительной власти района всего один месяц?

First News Media21:00 - Сегодня
Как мы уже сообщали, указом Президента Ильхама Алиева Эльхан Огтай оглу Ибрагимов освобождён от должности главы Исполнительной власти Насиминского района города Баку.

Qafqazinfo представило досье Эльхана Ибрагимова, который был назначен на пост главы района всего месяц назад:

43-летний экс-глава района в 2003 году окончил Азербайджанский кооперативный университет по специальности «Финансы и кредит» (бакалавриат), а в 2005 году — магистратуру по той же специальности. Позже он учился в Стокгольмской школе экономики.

В 2025 году окончил Академию государственного управления при Президенте по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 2006 году преподавателем в Кооперативном университете. Позднее занимал руководящие должности в финансовой сфере в отеле «Holiday Inn Baku Airport», аудиторской компании «Baker Tilly», группе компаний «Embawood» и других холдингах.

С апреля 2020 года работал в аппарате главы Исполнительной власти Шамахинского района заместителем главы, руководителем отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

До назначения в район Насими Э. Ибрагимов был главой Исполнительной власти Кюрдамирского района.

Является членом партии «Ени Азербайджан». Владеет английским и русским языками. Женат, имеет троих детей.

