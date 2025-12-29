 Арзу и Алена Алиевы посетили выставку «10 лет жизни в красках» - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Арзу и Алена Алиевы посетили выставку «10 лет жизни в красках» - ФОТО

First News Media19:15 - Сегодня
Арзу и Алена Алиевы посетили выставку «10 лет жизни в красках» - ФОТО

28 декабря в художественной галерее «Тюркский мир», расположенной на территории Эко-парка в Центре культуры «Зира», состоялось открытие выставки «10 лет жизни в красках». На выставке, организованной в преддверии 10-летнего юбилея центра, представлены работы юных художников в возрасте от 6 до 30 лет и преподавателей, которые выполнены в красочной технике изобразительного искусства.

Выставку посетили руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью центра, осмотрели представленные изделия ручной работы и сфотографировались с гостями и участниками выставки.

Экспонируемые работы молодых художников, выполненные в различных жанрах и технике — живопись, скульптура, выжигание по дереву, квиллинг-арт, батика, эбру, спиртовые чернила, графика, wood-art, mixed media art (декоративно-прикладное искусство), — вызвали большой интерес.

Выступившая на открытии от имени руководства Центра культуры «Зира», Ляман Алиева подробно рассказала о деятельности центра и выставке. Руководитель арт-студии Мазахир Рустамов проинформировал о десятилетнем пути развития арт-студии, достижениях и творческих успехах молодых художников.

Почетный гость выставки, Народный художник Омар Эльдаров поздравил участников, высоко оценил их творческую деятельность и пожелал им дальнейших успехов.

В продолжение мероприятия была представлена выставка моды, на которой были продемонстрированы национальные азербайджанские костюмы, а также современные наряды с росписью и другими видами ручной работы, подготовленные в студии моды Эко-парка.

Танец «Белый цветок», исполненный в конце мероприятия, добавил особый колорит мероприятию.

В заключение в честь 10-летнего юбилея Центра культуры «Зиря» вместе с сотрудниками Эко-парка и молодыми художниками был разрезан торт и сделано фото на память.

