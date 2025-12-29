 Национальный герой Азербайджана скончался в Швеции | 1news.az | Новости
Национальный герой Азербайджана скончался в Швеции

First News Media19:00 - Сегодня
Азербайджан потерял ещё одного Национального героя.

Как сообщает Musavat.com, Национальный герой Шахин Тагиев скончался после продолжительной болезни.

В последние годы он проживал в шведском городе Мальмё.

По информации, предоставленной его близкими, тело будет доставлено из Мальмё в Баку.

Отметим, что Ш. Тагиев был удостоен звания Национального героя Указом от 23 июня 1992 года.

Он является одним из первых четырёх человек, получивших звание Национального героя Азербайджана.

Он был одним из 16 человек, носивших при жизни звание Национального героя Азербайджана.

