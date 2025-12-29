Зеленский: Россия готовится нанести удары по правительственным зданиям в Киеве

Россия готовит почву для нанесения ударов по государственным зданиям в Киеве.

Как передает УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Очередная ложь Российской Федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что для "русских" - если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, - для них это провал. Потому что они не хотят закончить эту войну. Способны закончить ее только через давление на них. Ну, и искали, я уверен, в этом, искали причины", - сказал Зеленский.

Как добавил президент Украины, он, честно говоря, еще вчера ожидал подобную риторику с российской стороны.

"Видите, они идут дальше. Сейчас они своим заявлением, что атакована была их какая-то резиденция, просто готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары, наверное, по столице и, наверное, по государственным зданиям", - убежден Зеленский.

Он напомнил, что уже подобное было в сентябре, когда произошел ракетный удар по зданию Кабинета Министров Украины.