На освобожденных от оккупации территориях возобновлены работы еще трех радио-телевещательных станций

ООО «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь», входящее в AZCON Holding, восстановило работу радио-телевещательных станций «Талыш», «Кичик Гарабей» и «Гасанриз», расположенных на территории Агдеринского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, таким образом, число восстановленных на сегодняшний день станций на освобожденных от оккупации территориях достигло 11, что повысило охват и качество сигнала цифрового телевидения и FM-радиовещания.

Отметим, что будет учитываться график переселения населения на 2026 год и приняты соответствующие меры для обеспечения вещания радио- и телепрограмм на необходимых территориях.