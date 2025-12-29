 Госпредприятия Азербайджана будут выплачивать в бюджет не менее 30% чистой прибыли | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Госпредприятия Азербайджана будут выплачивать в бюджет не менее 30% чистой прибыли

First News Media21:43 - Сегодня
Госпредприятия Азербайджана будут выплачивать в бюджет не менее 30% чистой прибыли

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Правил мониторинга хода выполнения и анализа показателей эффективности проектов и прогнозов годового и среднесрочного бюджета, а также смет доходов и расходов юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контролирующих акций которых принадлежат государству и общественным юридическим лицам», а также «Правил распределения чистой прибыли юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контролирующих акций которых принадлежат государству и общественным юридическим лицам», говорится в сообщении Министерства финансов.

Утвержденные правила, принятые в рамках выполнения постановления от 25 августа 2025 года «О дополнительных мерах по эффективному управлению государственными финансами», направлены на обеспечение эффективного управления государственными финансами, повышение прозрачности бюджетного планирования и деятельности государственных предприятий, совершенствование бухгалтерского учета и отчетности на государственных предприятиях, прогнозирование потенциальных обязательств перед государственным бюджетом, а также определение политики распределения чистой прибыли и дивидендов для государственных предприятий.

В соответствии с утвержденными правилами, будет осуществляться систематический мониторинг проектов годового и среднесрочного бюджета, прогнозов, а также исполнения доходно-расходовочных планов государственных предприятий и анализ показателей их деятельности. Кроме того, государственные предприятия будут выплачивать в государственный бюджет дивиденды в размере не менее 30% от своей чистой прибыли.

Начиная с 1 апреля 2026 года, государственные предприятия будут представлять в Министерство финансов бюджетные показатели и финансовую отчетность, соответствующую МСФО, в установленном формате и в установленные сроки. Министерство будет контролировать исполнение проектов и прогнозов годового и среднесрочного бюджета, а также годовых оценок доходов и расходов, анализировать показатели эффективности и, начиная с 2026 года, ежеквартально отчитываться перед Президентом о результатах этих анализов.

Согласно указу, государственные предприятия также должны представить в министерство финансовую отчетность за предыдущие годы и утвержденные бюджеты на 2026 год до 30 апреля 2026 года.

Положения, касающиеся утверждения этих правил, вступят в силу 1 января 2026 года.

Поделиться:
339

Актуально

Xроника

На страницах Президента в соцсетях опубликованы кадры посещения «Баку Белого ...

Общество

Лейла, Арзу и Алена Алиеваы приняли участие в праздничном торжестве, ...

Экономика

Госпредприятия Азербайджана будут выплачивать в бюджет не менее 30% чистой ...

Общество

После 15 января граждане Азербайджана смогут посещать Черногорию только при ...

Экономика

Госпредприятия Азербайджана будут выплачивать в бюджет не менее 30% чистой прибыли

Azeronline стал лидером по скорости фиксированного интернета в Азербайджане

TABIA Group открыла Hilton Garden Inn Agdam — новый этап развития гостеприимства в Карабахе - ФОТО

В Администрации Президента состоялась встреча с членами Общественного совета Минсельхоза - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Папоян о бензине из Азербайджана: Вы свободны в своем выборе

Какие коммунальные услуги подорожают в 2026 году?

Azeronline стал лидером по скорости фиксированного интернета в Азербайджане

TABIA Group открыла Hilton Garden Inn Agdam — новый этап развития гостеприимства в Карабахе - ФОТО

Последние новости

Лейла, Арзу и Алена Алиеваы приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботе

Сегодня, 23:40

На страницах Президента в соцсетях опубликованы кадры посещения «Баку Белого города» - ВИДЕО

Сегодня, 23:20

Трамп назвал телефонный разговор с Путиным очень продуктивным - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:00

Зеленский: Россия готовится нанести удары по правительственным зданиям в Киеве

Сегодня, 22:40

На освобожденных от оккупации территориях возобновлены работы еще трех радио-телевещательных станций

Сегодня, 22:02

Госпредприятия Азербайджана будут выплачивать в бюджет не менее 30% чистой прибыли

Сегодня, 21:43

После 15 января граждане Азербайджана смогут посещать Черногорию только при наличии визы

Сегодня, 21:20

Кто такой Эльхан Ибрагимов, занимавший должность главы Исполнительной власти района всего один месяц?

Сегодня, 21:00

В Баку в цепной аварии столкнулись 3 автобуса - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки Украины на резиденцию Путина

Сегодня, 20:20

В Лянкяране раскрыто убийство 13-летней давности

Сегодня, 20:00

Лейла Алиева посетила Национальный музей ковров Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 19:45

Нетаньяху убеждает Трампа снова ударить по Ирану - СМИ

Сегодня, 19:30

Арзу и Алена Алиевы посетили выставку «10 лет жизни в красках» - ФОТО

Сегодня, 19:15

Национальный герой Азербайджана скончался в Швеции

Сегодня, 19:00

В Сураханы выявлена незаконная деятельность ресторана «Kovan» - ФОТО

Сегодня, 18:45

Турция и Армения упрощают визовую процедуру для владельцев дипломатических, служебных и спецпаспортов

Сегодня, 18:30

​​​​​​​На сцене Русского драмтеатра покажут детский мюзикл «Волшебный мост» - ФОТО

Сегодня, 18:15

В Баку и регионах ожидается сильный ветер: объявлен «оранжевый» уровень опасности

Сегодня, 17:52

Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку

Сегодня, 17:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43