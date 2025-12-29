Госпредприятия Азербайджана будут выплачивать в бюджет не менее 30% чистой прибыли

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Правил мониторинга хода выполнения и анализа показателей эффективности проектов и прогнозов годового и среднесрочного бюджета, а также смет доходов и расходов юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контролирующих акций которых принадлежат государству и общественным юридическим лицам», а также «Правил распределения чистой прибыли юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контролирующих акций которых принадлежат государству и общественным юридическим лицам», говорится в сообщении Министерства финансов.

Утвержденные правила, принятые в рамках выполнения постановления от 25 августа 2025 года «О дополнительных мерах по эффективному управлению государственными финансами», направлены на обеспечение эффективного управления государственными финансами, повышение прозрачности бюджетного планирования и деятельности государственных предприятий, совершенствование бухгалтерского учета и отчетности на государственных предприятиях, прогнозирование потенциальных обязательств перед государственным бюджетом, а также определение политики распределения чистой прибыли и дивидендов для государственных предприятий.

В соответствии с утвержденными правилами, будет осуществляться систематический мониторинг проектов годового и среднесрочного бюджета, прогнозов, а также исполнения доходно-расходовочных планов государственных предприятий и анализ показателей их деятельности. Кроме того, государственные предприятия будут выплачивать в государственный бюджет дивиденды в размере не менее 30% от своей чистой прибыли.

Начиная с 1 апреля 2026 года, государственные предприятия будут представлять в Министерство финансов бюджетные показатели и финансовую отчетность, соответствующую МСФО, в установленном формате и в установленные сроки. Министерство будет контролировать исполнение проектов и прогнозов годового и среднесрочного бюджета, а также годовых оценок доходов и расходов, анализировать показатели эффективности и, начиная с 2026 года, ежеквартально отчитываться перед Президентом о результатах этих анализов.

Согласно указу, государственные предприятия также должны представить в министерство финансовую отчетность за предыдущие годы и утвержденные бюджеты на 2026 год до 30 апреля 2026 года.