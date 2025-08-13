Президент Грузии приветствует шаги Азербайджана и Армении для установления мира

В рамках визита в Турцию Президент Грузии Михеил Кавелашвили встретился с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались текущие двусторонние и многосторонние отношения между двумя странами, а также перспективы углубления сотрудничества в различных областях.

По информации грузинской прессы, в ходе беседы также состоялся обмен мнениями о ситуации в мире и регионе Южного Кавказа. М.Кавелашвили заявил, что Грузия поддерживает формулу мирного сосуществования на Южном Кавказе и всегда готова внести вклад в процесс содействия миру и конструктивному сотрудничеству в регионе.

Подчеркнув, что приветствует шаги, предпринимаемые Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира, он сказал, что эти шаги должны способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

На встрече также обсуждались вопросы экономического сотрудничества между Грузией и Турцией. По словам М.Кавелашвили, проекты регионального и стратегического значения между странами являются ярким примером плодотворного сотрудничества, устойчивого развития и надежного партнерства.