Представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца посетили жителей армянского происхождения в Ханкенди - ФОТО

В Ханкенди представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) посетили жителей армянского происхождения, окруженных вниманием и заботой государства.

Об этом Trend сообщили в AzQAC.

Было отмечено, что представители Общества близко ознакомились с их положением.

Отметим, что 11 августа делегация во главе с исполнительным секретарем Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) Джейхуном Мирзоевым, в состав которой вошли координатор Карабахского регионального центра AzQAC Афаг Гусейнзаде и руководитель сектора снабжения Самир Василькин, посетила город Ханкенди.

В ходе поездки делегация AzQAC встретилась со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым и исполнительным директором Тельманом Керимли. В ходе встречи, которая прошла в атмосфере взаимопонимания и плодотворных дискуссий, широко обсуждались вопросы создания условий для деятельности Общества в Ханкенди.

В ходе визита делегация AzQAC также встретилась в городе Ханкенди с ректором Карабахского университета Шахином Байрамовым. На встрече обсуждались вопросы создания первого в Ханкенди отделения Общества и создания условий для ее деятельности.