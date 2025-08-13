В Шамахы перевернулся автомобиль, 1 человек погиб, 9 пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 13:00 на территории Шамахинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате аварии 9 человек — 4 мужчины и 5 женщин — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в отделение неотложной помощи Шамахинской районной центральной больницы.

В ответ на запрос AПA в TƏBİB сообщили, после оказания необходимой медицинской помощи двое пострадавших были отпущены домой для амбулаторного лечения.

19:53

В Шамахинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает AПA, сегодня днем в районе села Чёль Гёйляр Шамахинского района автомобиль марки «Hyundai» потерял управление и перевернулся.

В результате пассажир автомобиля, 23-летняя Лейла Гасимова, скончалась от несовместимых с жизнью травм. Также пострадали 5 человек, из них трое дети.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.