Внутриполитическая ситуация в Армении (август 2025): мир или реванш?

В одной из последних наших статей в июле 2025 года мы выделили три возможных варианта поведения армянской стороны с открывающимися возможностями и рисками: избрание многостороннего курса, сбалансированного сотрудничества с Западом, Ираном, Индией; избрания Арменией жесткого прозападного курса, выхода из ОДКБ, ЕАЭС, отказа от сотрудничества с Россией; сохранение статус-кво с осторожной «ретрансляцией», выражающееся постепенным сближением с Западом при минимальном конфликте с Россией.

Итоги Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года закрепили мнение, что премьер-министр Никол Пашинян активно продвигает сближение с Западом, инициируя переговоры с Азербайджаном и Евросоюзом, включая закон о начале процесса вступления в ЕС. Эти шаги демонстрируют стремление к обновлённой роли Армении как моста между Европой и Азией. Таким образом, Ереван отказался от третьего варианта: сохранение статуса-кво.

Перемены в армянской внешней и внутренней политике. Мирный курс и реформы

С 2023 года премьер-министр Никол Пашинян, осуществляя стратегический поворот, целенаправленно переориентирует внешнюю политику Армении в сторону Запада. Принятые решения и риторика власти открыто свидетельствуют об этом. Можно при этом выделить ключевые шаги правительства в этом направлении. Это - отказ от традиционного доминирования России как гаранта безопасности; размораживание отношений с ЕС и США, в том числе обсуждение интеграционных перспектив; подписание соглашений с Азербайджаном при посредничестве США, на фоне постепенного признания территориальной целостности двух стран.

После Вашингтонских встреч в июле 2025 года армянское правительство заявило о «необратимости мирного процесса» и необходимости «мирного сосуществования с Азербайджаном», что, по мнению сторонников Пашиняна, открывает путь к экономической стабилизации и снятию санкционного давления на регион.

Однако этот курс расколол армянское общество: часть населения, особенно в диаспоре и в «карабахском клане», восприняла такие шаги как предательство национальных интересов.

Снижение рейтингов власти

Поддержка Пашиняна до Вашингтонского саммита продолжала падать. Согласно исследованиям Gallup и IRI, в мае 2025 года рейтинг одобрения деятельности Пашиняна снизился до 11,5 %, только 13 % граждан считали, что премьер «способен решить главные проблемы страны» и лишь 36 % считали, что Армения движется в правильном направлении.

В качестве причины снижения, на наш взгляд, следовало бы выделить: 1) усталость от затянувшихся реформ, которые пока не принесли ощутимых улучшений в экономике; 2) миграционный отток населения, особенно после поражения в войне; 3) удар по национальному самосознанию, особенно среди молодёжи, воспитанной на идеях и мифах армянского нацизма.

Конфронтация с Церковью и «Карабахским кланом»

Церковь традиционно, вопреки Конституции, обладает в Армении не только духовной, но и политической властью. Католикос Гарегин II — влиятельная фигура, особенно в диаспоре и среди старшего поколения.

Острая конфронтация между правительством и Армянской Церковью достигла пика в июне 2025 года. Пашинян обвинил Гарегина II в «государственном перевороте» и личных нарушениях, а также в поддержке антигосударственной оппозиции. В ответ Церковь накалила атмосферу, обвинив премьер-министра в «антицерковной кампании», назвав его «угрозой армянской государственности» и национальному единству, а заодно обвинив в попытке отделить нацию от духовных корней. Это, в свою очередь, вызвало массовые демонстрации и протесты у церквей и монастырей, особенно в провинции и в диаспоре.

Ранее в современном мире подобные конфликты с церковью наблюдались в Восточной Европе в период активной либерализации — и зачастую они приводили к политическим потрясениям.

Аресты и обвинения в заговоре: борьба за выживание или зачистка поля?

В конце июня – начале июля 2025 года власти арестовали архиепископа Баграта Галстаняна и других оппозиционных лидеров, включая представителей «Карабахского клана» и олигарха Самвела Карапетяна, по подозрению в попытке государственного переворота. В числе арестованных также бывшие генералы и силовики, связанные с прежними властями. Обвинены в коррупции были также два высокопоставленных оппозиционера.

Пашинян заявил, что это предотвратило переворот, поддержанный из-за рубежа (намекая на Россию и Иран).

Анализ возможных сценариев развития ситуации

В дальнейшем, с учетом изложенного выше, ситуация может развиваться по нескольким сценариям.

Сценарий 1: Укрепление власти Пашиняна и продолжение мирного курса

Если реформы окажутся успешными — экономическое оживление, дипломатические успехи и ослабление оппозиции («Карабахского клана», Церкви и пророссийских сил) — Пашинян может значительно укрепить свои позиции к выборам 2026 года.

К условиям этого сценария можно отнести следующие факторы:

- заключение долгосрочного мирного соглашения с Азербайджаном;

- запуск инфраструктурных проектов с участием США, ЕС и Китая (дороги, логистика, энергетика);

- экономический рост, в том числе за счёт реэкспорта и диверсификации внешней торговли.

Данный вариант развития событий не лишен рисков: 1) ожесточённое сопротивление со стороны диаспоры и Церкви; 2) возможное возобновление диверсий в приграничных районах; 3) гибридное противодействие России.

Сценарий 2: Консолидация оппозиции и переход к "национальному правительству"

В случае экономического спада или эскалации конфликта с Азербайджаном, церковь, диаспора и оппозиция могут объединиться, усилить давление на власть. Это может привести либо к формированию коалиционного правительства, либо к созданию «технического» кабинета», более сбалансированного между Востоком и Западом.

Сценарий будет сопровождаться усилением протестных настроений; объединением умеренных националистов, представителей «карабахского клана» и духовенства под единым флагом; поддержкой со стороны зарубежных армян (особенно в США, Франции, России, Ливане).

В итоге: формирование коалиционного правительства, возможно, в результате досрочных выборов.

Сценарий 3: Стагнация и политическая неопределённость

Уже сейчас оппозиция сильно фрагментирована и не имеет харизматичного лидера, способного объединить силы и предложить стратегию, альтернативную текущему руководству.

Вероятность этого сценария, определяется следующими условиями: 1) ни власть, ни оппозиция не добьются решающего преимущества; 2) экономика останется в "серой зоне": ни краха, ни прорыва.

Ожидаемые риски: 1) усиление оттока населения; 2) потеря доверия к институтам (Церкви, правительству, диаспоре); 3) возможный рост экстремистских течений.

Сценарий 4: Эскалация конфронтации и дестабилизация

Жёсткие меры против оппонентов и Церкви могут вызвать массовые протесты и общественное недовольство, особенно в молодёжной среде (итоги социологических исследований Gallup показали их в качестве категории, не определившейся с выбором – мы писали об этом в июле). Влияние церкви среди старших возрастов и диаспоры остаётся значительным.

Условия: 1) усиление силового давления на Церковь и диаспору; 2) попытка оппозиции выйти на улицы с радикальными лозунгами; 3) поддержка внешних сил (например, через прокси-активистов).

Возможные последствия: 1) введение чрезвычайного или военного положения; 2) разделение страны на идеологические лагеря; 3) формирование параллельных центров власти (на юге или в диаспоре).

В заключение вопрос: чего стоит опасаться и к чему готовиться?

Политическая ситуация в Армении остаётся крайне напряжённой: реформы и сближение с Западом пагубно воспринимаются консервативными и пророссийски настроенными силами.

Армения стоит на разворотной точке: либо она завершает мирный процесс с Азербайджаном и начинает путь к интеграции в западный мир, либо возвращается к состоянию внутренней изоляции, конфронтации и геополитического вакуума.

Конфликт с Церковью и массовые аресты — шанс для Пашиняна укрепить контроль, но рискуют повысить градус напряжённости.

Никол Пашинян в этой борьбе рискует всем — он позиционирует себя как политик, который принесёт Армении стабильность через компромисс, но осознанно идёт на обострение с влиятельными внутренними структурами.

Оппозиция же, несмотря на разобщённость, может перехватить повестку, особенно если мирный процесс затормозится или экономика покажет спад.

Исход зависит от сочетания экономически-политических результатов мира с Азербайджаном, эффективностью реформ и способности оппозиции к консолидации.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол