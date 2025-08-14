В посёлке Бакиханов из магазина украдены лотерейные билеты

В Сабунчинском районе столицы, в посёлке Бакиханов, из одного из магазинов были похищены 200 манатов наличными, лотерейные билеты на сумму 800 манатов и табачные изделия.

В ходе проведённых мероприятий сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции был установлен и задержан 30-летний Н.Наджафзаде, подозреваемый в совершении кражи, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

По факту проводится расследование.